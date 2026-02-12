Ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου με το Αλ Τσαντίρι Νιούζ και με αφορμή την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να ιδρύσει το δικό της κόμμα, σχολίασε τον τρόπο με το οποίο χειρίστηκε το όλο θέμα ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Παράλληλα στον αέρα του MEGA πρόβαλλε ένα απόσπασμα από την εκπομπή του, όπου αποκαλούσε την Μαρία Καρυστιανού «Κάρυ».

«Η Κάρυ! Αν λες τον Κυριάκο Κούλη, τότε ναι και την Καρυστιανού Κάρυ. Να τα κλείσουμε αυτά τα πράγματα, ένα ένα. Το ‘χεις δει ηγεσία και μετά παίρνεις απόφαση εσύ, ο κ. Λιάγκας, τι αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι. Δεν κορόιδεψε την Αριστερά, καμία Αριστερά. Και κυρίως καμία Δεξιά. Σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι στα Τέμπη; Είναι σαφές ότι μπαζώθηκε το μέρος; Είναι σαφές ότι πετάχτηκαν τα κόκκαλα των ανθρώπων; Είναι σαφές ότι απαγορεύτηκε να γίνει DNA; Είναι σαφές ότι υπήρχε πυρόσφαιρα; Είναι σαφές ότι δεν δούλευαν 150 κάμερες στη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας; Είναι σαφές ότι σβήστηκαν τα βίντεο; Και είναι σαφές ότι όλα αυτά τα γνώριζε η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης; Είναι σαφές ότι κανείς δεν τιμωρήθηκε;» αναρωτήθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος ξεσπώντας.

Οι απόψεις του Λιάγκα για την Μαρία Καρυστιανού

Ο Γιώργος Λιάγκας την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου θέλησε να σχολιάσει την στάση της Μαρίας Καρυστιανού μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν με τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις. Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής κατέκρινε την ανάρτησή της στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τα λόγια της «διαστρεβλώθηκαν σκοπίμως».

Με αφορμή λοιπόν τα όσα έγραψε η Μαρία Καρυστιανού στην ανάρτησή της για τους δημοσιογράφους, ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε λέγοντας: «Η κυρία Καρυστιανού έχει ένα πρόβλημα, επηρεάζεται πάρα πολύ. Δεν είναι κακό να έχεις θέσεις ακόμα και εάν αυτές είναι αποδιοπομπαίες για την πλειοψηφία του κόσμου. Ο ηγέτης είναι αυτός που πιστεύει κάτι, δεν το αλλάζει ή δεν το αρνείται.

Ο Τραμπ που είναι σπουδαίος ηγέτης, διαφωνώ, δεν έχει σημασία, λέει είμαι κατά των αμβλώσεων, θέλω να πάρω τη Γροιλανδία και το κάνει. Ξέρει τι αγοράζει. Με εσάς δεν ξέρουμε τι αγοράζουμε. Τι γεύση θα έχει το προϊόν; Δεν φροντίζετε να μας το δείξετε ή ντρέπεστε για αυτή. Αν ντρέπεστε για τις απόψεις σας και βγάζετε τρελή τη μισή Ελλάδα που κατάλαβαν το ίδιο. Εσείς μας βγάζατε όλους τρελούς. Άρα τι έγινε; Μετανιώσατε για τις απόψεις σας. Δεν είναι κακό που είστε δεξιά, φροντίσαμε να το πούμε εμείς αυτό!

Η πίστη είναι στην καρδιά και το μυαλό. Δεν έχει ανάγκη η πίστη να έχει φόντο πίσω κανέναν! Δεν είναι ανάγκη να το λέτε. Το ότι αγαπάτε την πατρίδα δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγαίνετε με ελληνική σημαία. Δεν είναι κακό που είστε Δεξιά, γιατί το κρύβετε όμως; Υπάρχουν κάποια θέματα για να συνεννοούμαστε, δεν είναι κακό. Πρέπει να ξέρουμε τι είστε. Μην ανοίξουμε το περιτύλιγμα και είναι κάτι άλλο από αυτό που περιμέναμε!».

