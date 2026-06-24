Ο Τριαντάφυλλος, γνωστός για τον αυθορμητισμό του κατάφερε για ακόμη μία φορά να σχολιαστεί, αυτή τη φορά εξαιτίας της άγνοιάς του γύρω από ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής influencer σκηνής.

Ο γνωστός τραγουδιστής, με αφορμή τα 49α γενέθλιά του, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» για την προσωπική του ζωή, τις σχέσεις, αλλά και τη σύγχρονη showbiz, δίνοντας απαντήσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Αναφερόμενος σε πρόσφατη ανάρτησή του που συζητήθηκε έντονα, ο Τριαντάφυλλος θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν φωτογράφιζε κανέναν συγκεκριμένο άνθρωπο όταν μιλούσε για σχέσεις που δημιουργούνται για λόγους προβολής.

«Δεν έχω κάνει ποτέ τόσα χρόνια σχέση για αναπαραγωγή. Να κάνω τι; Πατώ στα πόδια μου, ξέρω ποιος είμαι. Είμαι καλός λαϊκός τραγουδιστής, γεμίζουμε τα μαγαζιά, ο κόσμος μας αγαπάει. Να κάνω σχέση να ακουστώ με ποια;»

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε ότι αναζητά κάτι απλό και αληθινό στη ζωή του. «Η πιο φτωχή και η πιο γλυκιά και καλή κοπέλα, αυτή θέλω εγώ. Και χτίζεις με αυτήν πολλά πράγματα. Αυτή για μένα είναι επιτυχία».

Κι ενώ όλα κυλούσαν σε χαλαρούς τόνους, ήρθε η ερώτηση για την Ιωάννα Τούνη. «Δεν την ξέρω, ποια είναι;» απάντησε αρχικά ο Τριαντάφυλλος, αφήνοντας τους δημοσιογράφους να τον κοιτάζουν με απορία.

Όταν του εξήγησαν πως πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές influencers της χώρας, εκείνος φάνηκε πραγματικά έκπληκτος. «Όπα ρε! Όντως τώρα; Θα με κράξουν… Παιδιά, μπράβο».

Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο απολαυστική. Προσπαθώντας να καταλάβει το μέγεθος της επιρροής της στα social media, πέταξε την ατάκα που ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου: «Είναι ο Μέσι του TikTok;»

«Δεν έχω πάει ποτέ στα Mad. Δεν είναι του στυλ μου.»

Τέλος ο Τριαντάφυλλος δεν έκρυψε ούτε την απόστασή του από τον κόσμο των βραβείων και των influencers.

Μιλώντας για τα Mad Video Music Awards, ξεκαθάρισε πως δεν έχει παρευρεθεί ποτέ και ούτε φαίνεται να βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά του. «Δεν έχω πάει ποτέ στα Mad. Δεν είναι του στυλ μου. Εγώ δεν τα βλέπω πάντως».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Triantafyllos Chatzinikolaou (@triantafyllos_chatzinikolaou)

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Γιατί δεν βρέθηκε στα Mad VMA 2026;