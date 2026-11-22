Πυρετωδώς προετοιμάζεται η επιστροφή του «Μεγάλου Παζαριού» στη συχνότητα του OPEN, με οικοδεσπότη τον Νίκο Κοκλώνη στο τιμόνι του ιστορικού τηλεπαιχνιδιού.

Το αγαπημένο format έρχεται ξανά στους τηλεοπτικούς δέκτες με φρέσκο αέρα, πλουσιότερα δώρα και ανατροπές για τους διαγωνιζόμενους. Ο παρουσιαστής μαζί με τους συντελεστές βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, ώστε όλα να κυλήσουν στην εντέλεια ενόψει της πρεμιέρας.

Μια γεύση από το παρασκήνιο έδωσε η Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία βρέθηκε στα γραφεία της παραγωγής και μοιράστηκε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το στήσιμο του παιχνιδιού.

Όπως τόνισε, η ανταπόκριση του κόσμου είναι εντυπωσιακή, με τις αιτήσεις συμμετοχής από κάθε γωνιά της Ελλάδας να ξεπερνούν ήδη τις 1.500. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι προχωρούν σε στοχευμένη επιλογή παικτών, επιδιώκοντας τα έπαθλα που θα διεκδικούν να ανταποκρίνονται σε ουσιαστικές ανάγκες και προσωπικά τους όνειρα.

Το νέο «Μεγάλο Παζάρι» θα περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή συλλογή δώρων, από οικογενειακά αυτοκίνητα και ταξίδια σε προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέχρι έπιπλα για ολόκληρο το σπίτι, ηλεκτρικές συσκευές, μηχανάκια, σαλόνια, κρεβατοκάμαρες και συσκευές τελευταίας τεχνολογίας.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Κατερίνα Ζαρίφη, οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν δώρα και μετρητά συνολικής αξίας 60.000 ευρώ.

«Πάνω από 1.500 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Το εντυπωσιακό είναι ότι η ομάδα κάνει πολύ προσεγμένη επιλογή στους παίκτες, γιατί θέλει πραγματικά να τους πραγματοποιήσει τα όνειρα. Τα δώρα θα είναι ένα πανάκριβο οικογενειακό αυτοκίνητο σε κάθε επεισόδιο, απίστευτα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, τα έπιπλα όλου του σπιτιού, ηλεκτρικές συσκευές, μηχανάκια, σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, γκάτζερ φοβερά, τα ακριβότερα και τελευταίας τεχνολογίας κινητά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε πως το τηλεπαιχνίδι φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα καθημερινό τηλεοπτικό ραντεβού για ολόκληρη την οικογένεια.

«Στο Μεγάλο Παζάρι θα κερδίζονται δώρα και μετρητά αξίας 60.000 ευρώ. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της τηλεόρασης. Να σας πω ότι οι άνθρωποι του OPEN φουλάρουν τις μηχανές, γιατί είναι ένα ραντεβού για όλη την ελληνική οικογένεια και φυσικά Νίκος Κοκλώνης, προσιτός, καθημερινός, ξέρετε ότι είναι ένας άνθρωπος που δίνει πολλά δώρα, είναι και πολύ καλός στο να ντιλάρει, οπότε δηλώστε συμμετοχή. Το Μεγάλο Παζάρι έρχεται πιο εντυπωσιακό και με τα περισσότερα δώρα από ποτέ», αποκάλυψε.

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