Ο Πύρρος Δήμας και η σύντροφός του, Αφροδίτη Σκαφίδα εντοπίστηκαν στο κέντρο της Γλυφάδας.

Ο πρώην χρυσός Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών και η πρώην παίκτρια του Survivor απόλαυσαν τον καλό καιρό μαζί με τα παιδιά τους, Ελευθερία & Νικόλα.

«Γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν φίλοι στο Facebook και δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Κάποια στιγμή μας καλέσανε στη Θεσσαλονίκη από το Ολυμπιακό μουσείο και εμφανίστηκα μπροστά του. Δεν είχα κανονίσει κάποιο μέσο να με μεταφέρει από το αεροδρόμιο και μου λέει: έλα στο ταξί μου. Έτσι ξεκίνησαν όλ.», είπε αποκακλύψει σε συνέντευξή της η Αφροδίτη Σκαφίδα.

Οι δυο τους αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz, ενώ σε κάθε ευκαιρία περνούν χρόνο με τα παιδιά τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το καλοκαίρι μάλιστα, βάφτισαν τη μικρή τους κόρη στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας Αλυκού, στην Αγία Μαρίνα, δίνοντας το όνομα “Ελευθερία”, ένα όνομα προς τιμήν της μητέρας του Ολυμπιονίκη, που έφυγε από τη ζωή πριν από τέσσερα χρόνια.

Πηγή: NDP Photo Agency