Πύρρος Δήμας: Έκανε προπόνηση μαζί με την κόρη του και «έλιωσε» όλο το TikTok! Δείτε το τρυφερό βίντεο

Ο Πύρρος Δήμας δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο με την κόρη του, Ελευθερία, στον προσωπικό λογαριασμό του στο TikTok και έκανε όλο το διαδίκτυο να «λιώσει» με το όμορφο και γλυκό θέαμα. O Έλληνας πρώην αθλητής της άρσης βαρών, πρωταθλητής και πολλαπλός Ολυμπιονίκης παρόλο που έχει αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου στο μεγάλωμα της κόρης του, δεν ξεχνά να κάνει τις προπονήσεις του στο γυμναστήριο, ενώ όσο το μικρό κορίτσι μεγαλώνει, μπαίνει στα χνάρια του πατέρα του.

Στο βίντεο που ανέβασε ο ίδιος, βλέπουμε τον Πύρρο Δήμα με την κόρη του στο γυμναστήριο και μαζί «σηκώνουν» μια – ελαφριά – μπάρα και παριστάνουν πώς κάνουν άρση βαρών.

Η μικρή Ελευθερία δείχνει να διασκεδάζει ιδιαίτερα αυτές τις στιγμές με τον πατέρα της, ενώ ο πρώην αθλητής απολαμβάνει να της μαθαίνει νέα πράγματα.

Ο Πύρρος Δήμας έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά από το γάμο του με την Αναστασία Σδούγκου, η οποία έφυγε από τη ζωή 2018.

