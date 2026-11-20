«Είμαι δίπλα του». Με αυτά τα λόγια ο Πύρρος Δήμας μίλησε για τον ανιψιό του, Γεώργιο-Μάριο, στην πρώτη του εμφάνιση στην κάμερα μετά τη δικαστική περιπέτεια του αδελφού του, Οδυσσέα Δήμα.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης συνάντησε τον δημοσιογράφο Γιάννη Αρμουτίδη έξω από το κλειστό γυμναστήριο στη Νίκαια, όπου διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών, και μίλησε στην εκπομπή «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Ο Πύρρος Δήμας βρέθηκε στη διοργάνωση ως προπονητής του ανιψιού του, ο οποίος συμμετείχε στους αγώνες. Αρχικά ευχαρίστησε τον Δήμο Νίκαιας, την Περιφέρεια Αττικής και τον κόσμο της πόλης για τη στήριξή τους. «Είναι μεγάλη μας χαρά που προσπαθούμε το άθλημα να το κρατήσουμε ψηλά, να το κρατήσουμε καθαρό. Είμαστε εδώ, έχουμε τα παιδιά μας εδώ που γυμνάζονται, που αγωνίζονται και είμαστε δίπλα τους», είπε.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς επηρέασε τον ανιψιό του η υπόθεση του πατέρα του, ο Πύρρος Δήμας στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δημόσια συζήτηση όταν αφορά ανηλίκους. «Ρωτάτε εμένα; Ρωτήστε όλους αυτούς που μιλούσαν τόσες μέρες. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι, ότι πρέπει να προσέχουμε όταν έχουμε να κάνουμε με ανήλικα παιδιά», ανέφερε.

Στη συνέχεια ευχήθηκε καλή επιτυχία στον ανιψιό του. «Του εύχομαι καλή επιτυχία. Θα είμαι δίπλα του, θα αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και μέχρι εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε. Στην ερώτηση αν ο νεαρός αθλητής ζητά τη συμβουλή του για να διαχειριστεί όσα συνέβησαν, επανέλαβε «Είμαι δίπλα του».

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης έκλεισε τη συζήτηση λέγοντας «Δεν θέλω να τοποθετηθώ άλλο» και ευχαρίστησε τη Ζήνα Κουτσελίνη για τον τρόπο με τον οποίο η εκπομπή της παρουσίασε την υπόθεση.

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