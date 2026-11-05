Ο Πύρρος Δήμας βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου στην «Allwyn Arena» προκειμένου να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα, την ΑΕΚ στον αγώνα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΑΕΚ πάλεψε σαν θηρίο αλλά λύγισε στο φινάλε της αναμέτρησης από τη Βασίλισσα της Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης και γνώρισε την ήττα με 3-2, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε στο γήπεδο και απαθανάτισε τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να παρακολουθεί μαζί με τον 17χρονο γιο του, Νικόλα τον αγώνα.

Ο Νικόλας Δήμας είναι το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά του Πύρρου Δήμα με την Αναστασία Σδούγκου, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από πολυετή μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Ο Πύρρος Δήμας έχει αποκτήσει και μία κόρη από τον γάμο του με την πρωταθλήτρια Αφροδίτη Σκαφίδα, η οποία γεννήθηκε το 2024.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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