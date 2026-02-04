Οι Queen απέκλεισαν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες στο άμεσο μέλλον, με τον κιθαρίστα Brian May να επικαλείται λόγους ασφαλείας.

Σε δηλώσεις του στη Daily Mail, ο Brian May, ανέφερε ότι η Αμερική «δεν είναι πλέον το ίδιο ασφαλής όπως παλιά» και ότι οι συνθήκες καθιστούν δύσκολη την απόφαση να περιοδεύσουν εκεί.

«Είναι πολύ λυπηρό», πρόσθεσε, «γιατί οι Queen μεγαλώσαμε με την αγάπη του αμερικανικού κοινού, αλλά πλέον όλοι σκέφτονται δύο φορές πριν ταξιδέψουν εκεί».

Ο Brian May δεν ανέφερε συγκεκριμένους κινδύνους, αλλά η ανησυχία του έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων φόβων για βία, ένοπλα επεισόδια και επιθέσεις κατά πολιτών, γεγονός που καταγράφηκε σε 425 περιστατικά το 2025, σύμφωνα με την Guardian.

Οι Brian May και Roger Taylor συνεχίζουν να περιοδεύουν μαζί με τον Άνταμ Λάμπερτ, ως Queen + Adam Lambert, αλλά η επιστροφή τους στις ΗΠΑ παραμένει αβέβαιη. «Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψουμε στη σκηνή εκεί», τόνισε ο Μέι, αφήνοντας ανοικτό το μέλλον της αμερικανικής περιοδείας.

Πηγή: news.sky.com