Οι πρόσφατες συγκρούσεις στην περιοχή του Ισραήλ έφεραν ξανά στο προσκήνιο τον Quentin Tarantino, με κάποιους να αμφισβητούν αν είναι καλά στην υγεία του.

Ο διάσημος σκηνοθέτης ζει στο Ισραήλ με την σύζυγό του, ηθοποιό Daniella Pick, και τα δύο παιδιά τους, ενώ η οικογένειά τους μοιράζει το χρόνο μεταξύ Ισραήλ και Los Angeles.

Σύμφωνα με το TMZ, πρόσωπο από το κοντινό περιβάλλον του Quentin Tarantino διαβεβαίωσε ότι είναι ζωντανός και σε καλή κατάσταση, όπως και η οικογένειά του.

Το Deadline ήταν το πρώτο μέσο που ανέδειξε την ψευδή δημοσίευση περί θανάτου του. Παράλληλα, στην πλατφόρμα X κυκλοφόρησαν και εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζαν τον σκηνοθέτη σε καταφύγιο στο Ισραήλ, οι οποίες επίσης αποδείχτηκαν ψευδείς.

Ο Quentin Tarantino είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι του αρέσει να ζει στο Ισραήλ, παρά τις εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Rumors Quentin Tarantino was killed in a missile attack in Israel are all just BS — and TMZ has learned the film director’s family is just fine! Read more: https://t.co/Jb7LbEgCst pic.twitter.com/06vzBWoFX5 — TMZ (@TMZ) March 3, 2026

