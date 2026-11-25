Η παρέα από τη Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να γράψει νέο «τηλεοπτικό έπος» στη σάτιρα, με την πρεμιέρα του «Ράδιο Αρβύλα» στο Mega.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση, αλλά και τους «Κωστάκη» και «Πασοκτζή», επιστρέφουν στη μικρή οθόνη τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00.

Η καυστική, σαρκαστική διάθεση του «Ράδιο Αρβύλα» αποτυπώνεται με τον πιο ευρηματικό τρόπο στα δύο νέα trailer που προβάλλονται ήδη στον αέρα του Mega. Η ομάδα επιστρατεύει την ελληνική μυθολογία και την παγκόσμια κινηματογραφική κουλτούρα, δημιουργώντας δύο απολαυστικές σατιρικές αναπαραστάσεις.

Είτε ως Οδυσσέας, με τους συντρόφους του να τον δένουν στο κατάρτι για να μην παρασυρθεί από τις Σειρήνες, είτε ως άλλοι Neo του «Matrix», ο Αντώνης Κανάκης και οι συνεργάτες του προαναγγέλλουν την επιστροφή τους με την ίδια γνώριμη, σατιρική ματιά στην επικαιρότητα. Γιατί στο Mega, έτσι αποφεύγουν οι «Ράδιο Αρβύλα» τα… βλήματα.

Στην 20ή σεζόν του στον τηλεοπτικό αέρα, το «Ράδιο Αρβύλα» ανοίγει πανιά στο Mega, πιστό στο ραντεβού του με τον αιχμηρό σχολιασμό της καθημερινότητας. Η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη αναζητά την κωμική πλευρά μιας, ομολογουμένως, δύσκολης πραγματικότητας και συνεχίζει να εξελίσσεται σε έναν κόσμο που δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνον στον οποίο πρωτοεμφανίστηκε.

Η οδύσσεια των τηλεθεατών τελειώνει! Επιτέλους, αρχίζει το «Ράδιο Αρβύλα».

Πρεμιέρα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00, στο Mega.

govastiletto.gr – «Βινύλιο»: Επιστρέφει στο Mega με τον Αντώνη Κανάκη – Πότε κάνει πρεμιέρα