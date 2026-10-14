Με σατιρική διάθεση, οι Ράδιο Αρβύλα σχολίασαν την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσαν στα social media.

Η ανάρτηση έγινε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του από τον ΑΝΤ1, με τους συντελεστές να επιστρατεύουν το χιούμορ τους για να σχολιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις.

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