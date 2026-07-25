Ο Γιάννης Ξανθόπουλος και η Ραφαέλα Μητροπούλου είναι ένα φρέσκο και ερωτευμένο ζευγάρι. Αυτές τις ημέρες απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μύκονο και αδιαφορεί για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε τον γνωστό τραγουδιστή με την αγαπημένη του κατά τη διάρκεια βραδινής τους βόλτας στα σοκάκια της Μυκόνου. Όπως θα δείτε οι δυο τους περπατούσαν πιασμένοι χέρι χέρι και έδειχνα πιο ερωτευμένοι από ποτέ!

Η Ραφαέλα, που είναι 22 ετών και σπουδάζει υποκριτική, είναι κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Βίκτωρα Μητρόπουλου και της Τάριας Μπούρα, του μοντέλου που μεσουράνησε στα ‘90s.

Αρχικά, ο Γιάννης και η Ραφαέλα ήταν φίλοι, ωστόσο, ανάμεσά τους αναπτύχθηκε ένας δυνατός έρωτας. Μάλιστα η Ραφαέλα πρωταγωνιστεί στο βιντεοκλίπ για το νέο του τραγούδι «Μάλλον έρωτας είναι».

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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