Η Ραφαέλα Ψαρρού που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media πριν λίγες ώρες δημοσίευσε μία νέα φωτογραφία με τον σύζυγό της, Γιώργο Καράβα από το πρόσφατο ταξίδι τους στις Μαλδίβες.

«Μια φωτογραφία που δεν ανέβηκε ποτέ και όμως είναι από τις αγαπημένες μου. Η ζωή δεν είναι ποτέ μόνο όμορφες στιγμές έχει τα πάνω της, τα κάτω της και όλα όσα μας δοκιμάζουν. Δεν είναι πάντα εύκολη αλλά είναι αληθινή. Ίσως γι’ αυτό αυτές οι στιγμές έχουν τόση αξία. Σε ευχαριστώ που είσαι δίπλα μου, στα εύκολα και στα δύσκολα» έγραψε η σύζυγος του γνωστού μοντέλου και επιχειρηματίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rafaela Psarrou-Mavraki (@rafaela_psarrou)

Ο Γιώργος Καράβας σε συνέντευξή του στη Νάνσυ Παραδεισανού μίλησε για την κρίση στον γάμο του και τις έντονες περιόδους:

«Εννοείται ότι περάσαμε κρίση με τη Ραφαέλα. Δε διαφέρουμε σε τίποτα από τα άλλα ζευγάρια. Δυο άνθρωποι είμαστε, δυο διαφορετικές προσωπικότητες που ήρθαμε κοντά. Απλά, προσπαθούμε να βλέπουμε ο ένας στον άλλον τα θετικά και όχι τα αρνητικά. Έχουμε περάσει περιόδους έντασης, και κρίσης ίσως.

Ιδίως όταν τα παιδιά ήταν μικρά που η Ραφαέλα, θέλοντας και μη, ιδίως ως μαμά, που είναι πολύ ιερός ο ρόλος της μαμάς ιδίως στο αρχικό στάδιο των παιδιών που την έχουν ανάγκη 100%, εκεί δυσκολεύτηκε», ανέφερε.

Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού είναι ζευγάρι από τα νεανικά τους χρόνια, ενώ έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Φίλιππο και την Καλλιόπη.

