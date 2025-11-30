Ραφαέλα Ψαρρού: Το τρυφερό βίντεό της με τον Γιώργο Καράβα και την κόρη τους – «Ό,τι πιο όμορφο είδα σήμερα»

Ο Γιώργος Καράβας και η σύζυγός του, Ραφαέλα Ψαρρού έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια. Έχουν αποκτήσει δύο υπέροχα παιδιά, την Καλλιόπη και τον Φίλιππο, τα οποία έχουν δύο χρόνια διαφορά μεταξύ τους και μοιράζονται μαζί τους καθημερινά φωτογραφίες και βίντεο στα social media τους, δείχνοντας στον κόσμο την καθημερινότητά τους τις όμορφες στιγμές που περνούν.

Η επιχειρηματίας ανέβασε, το βράδυ του Σαββάτου 29/11, ένα βίντεο στα stories στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, το οποίο έκανε τους διαδικτυακούς φίλους της να «λιώσουν». Απαθανάτισε τον καλό της και την κόρη τους στην πιο γλυκιά και τρυφερή στιγμή τους.

Ο Γιώργος Καράβας είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ τους στο σαλόνι και η μικρή Καλλιόπη είχε ξαπλώσει δίπλα του και χάιδευε το πρόσωπό του. Η Ραφαέλα Ψαρρού σχολίασε: «Ό,τι πιο όμορφο είδα σήμερα», η οποία τους παρακολουθούσε συγκινημένη.

Δείτε το βίντεο: