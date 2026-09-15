Βαριά είναι η ατμόσφαιρα στο Αγρίνιο από τον απροσδόκητο χαμό του 32χρονου Μανούσου Φαρμάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα.

Το τελευταίο «αντίο» είπαν το απόγευμα της Δευτέρας (14/09) συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 17:30 μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από την ξαφνική απώλεια του νεαρού άνδρα.

Συντετριμμένα ήταν τα μέλη της οικογένειάς του, οι αδερφές του Όλγα και Γωγώ Φαρμάκη, ο αδελφός του, Κώστας, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν.

Τραγική φιγούρα στην κηδεία ήταν η μητέρα του 32χρονου Μανούσου, Μαρία Φαρμάκη, η οποία φώναζε «το παιδί μου» μην μπορώντας να πιστέψει ότι ο γιος της έφυγε τόσο νέος και τόσο ξαφνικά από τη ζωή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Μανούσος Φαρμάκης φέρεται να κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του, την ώρα που άνοιξε την πόρτα προκειμένου να παραλάβει μια παραγγελία που είχε κάνει από διανομέα.

Ο διανομέας ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, όπου μετέφερε τον άτυχο νέο στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς, ο Μανούσος δεν τα κατάφερε να επανέλθει.

Δείτε φωτογραφίες από το τελευταίο αντίο στον Μανούσο Φαρμάκη

Πηγή: sinidisi.gr

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