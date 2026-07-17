Ιδιαίτερα φορτισμένος συγκινησιακά ήταν ο επικήδειος λόγος που εκφώνησε η Νίκη Παλληκαράκη για τη σπουδαία ηθοποιό. Με λόγια καρδιάς και βαθύ σεβασμό, η συνάδελφός της στάθηκε στο σπάνιο ήθος, την ευγένεια και την αγνή ψυχή της Μάρως Κοντού, τονίζοντας πώς η έμφυτη καλοσύνη της άγγιζε και ζέσταινε κάθε άνθρωπο που είχε την τύχη να βρεθεί στον δρόμο της.

Τόνισε πως η Μάρω Κοντού υπήρξε ένας άνθρωπος που κέρδιζε την αγάπη και την εκτίμηση όλων, αφήνοντας πίσω της ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα μέσα από τις αξίες, την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά της. Υπογράμμισε ακόμη ότι η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό της ήταν η μεγαλύτερη επιβεβαίωση της πορείας και της προσφοράς της, καθώς όσοι τη γνώρισαν θα τη θυμούνται πάντα με σεβασμό, ευγνωμοσύνη και βαθιά συγκίνηση.

Ο επικήδειος της Παλληκαράκη στην κηδεία της Κοντού

«Φίλη μου αγαπημένη, προσπαθώ, δεν είμαι έτοιμη για αυτό, το ξέρεις… κανένας μας. Προσπαθώ να βρω κάτι χιουμοριστικό γιατί μόνο αυτό ήθελες. Το χιούμορ σου, ο αυτοσαρκασμός σου, η ιδιότητα σου είναι ατελείωτη. Ξέρω ότι δεν φοβήθηκες, μας το έλεγες συνέχεια για το θάνατο και ξέρω γιατί, γιατί δεν φοβήθηκες ποτέ τη ζωή, να την ζήσεις με βάσει τις επιλογές σου… Το τι ζητούσες, το τι ήθελες , το τι πίστευες. Ένας αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ταλαντούχος που πίστεψε στον εαυτό του με αυτοσεβασμό.

Μας έκανε όλους υπερήφανους, όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και εμάς το συνάφι σου γιατί είναι λίγοι οι καλλιτέχνες για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι όχι μόνο για το ταλέντο τους αλλά και για την ποιότητά τους, για το ήθος τους και την αξιοπρέπειά τους. Και για να μιλήσω και για την φιλία μας, το πιο σπουδαίο δώρο για εμένα η φιλία που μου χάρισες και ένα τρανό παράσειγμα για το πώς πρέπει να είναι οι γυναίκες. Να αγαπάμε η μια την άλλη, να την νοιαζόμαστε.

Ήσουν η ψυχή του θάσου, η ψυχή του συνεργείου. Ήθελες να μας συμβουλεύσεις όλους. Ως άνθρωπος μας έχεις κάνεις υπερήφανους. Σε ευχαριστω για όλα, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ και σε ευχαριστώ που με περίμενες να σε αποχαιρετίσω. Κράτησες περήφανο το παιδί μέσα σου».

Θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

govastiletto.gr -Συντετριμμένη η Εβελίνα Παπούλια στην κηδεία της Μάρως Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών