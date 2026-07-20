Σε μια εξομολόγηση που ραγίζει καρδιές προχώρησε η Μπέλλα Κυδωνάκη, αναφερόμενη στην απώλεια του γιου της, Γιάννη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών, πριν από περισσότερα από 14 χρόνια. Η αγαπητή αστρολόγος αναφέρθηκε στο αβάσταχτο κενό που άφησε ο χαμός του, αλλά και στο πώς βρήκε τη δύναμη να συνεχίσει, αποκαλύπτοντας ένα ιδιαίτερο όνειρο που στάθηκε καθοριστικό για τη διαχείριση του πένθους της.

Η 19η Ιουλίου είναι μια ημερομηνία με διπλή σημασία για τη Μπέλλα Κυδωνάκη. Ήταν η ημέρα που πριν από 40 χρόνια έφερε στον κόσμο τον γιο της, μια στιγμή απόλυτης χαράς και ευτυχίας για κάθε μητέρα. Ωστόσο ο Γιάννης δεν πρόλαβε να φτάσει σε αυτή την ηλικία, με αποτέλεσμα πλέον αυτές τις μέρες να βρίσκεται στο μυαλό της και με έναν πόνο.

Τι αναφέρει για τον εκλιπόντα γιο της

Μέσα από μια ανάρτησή της στα social media, η αστρολόγος μίλησε για το παιδί της, εξηγώντας πως η απώλεια ενός παιδιού δεν μπορεί να περιγραφεί. «19 Ιουλίου το 1986 ήταν για εμένα μια ημέρα χρυσή, μια ημέρα γιορτής. Εκείνη την ημέρα γέννησα τον γιο μου τον Γιάννη», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Σήμερα θα ήταν 40 χρονών. Όλο αυτό είναι πολύ δύσκολο για εμένα. Όλοι οι γονείς κάνουμε γενέθλια στα παιδιά μας, κάνουμε δώρα, βγάζουμε φωτογραφίες. Εμείς που έχουν φύγει τα παιδιά μας, τι μπορούμε να κάνουμε; Αυτό που κάνουμε είναι να σεβαστούμε τη μνήμη τους και να σκεφτόμαστε πράγματα με πολλή αγάπη γι’ αυτούς», συμπλήρωσε συγκινημένη.

Στη συνέχεια, η Μπέλλα Κυδωνάκη αποκάλυψε μια ιδιαίτερη εμπειρία που, όπως εξομολογήθηκε, της έδωσε δύναμη να συνεχίσει. Όπως είπε, είδε στον ύπνο της τον γιο της μετά τον θάνατό του και τα λόγια που της είπε αποτέλεσαν ένα ανεκτίμητο δώρο για εκείνη. «Όταν ήρθε στο όνειρό μου, όταν είχε φύγει, μου είπε “μαμά εδώ ο κόσμος είναι ακόμα πιο λαμπρός και πιο όμορφος, οπότε μην στεναχωριέσαι. Εγώ είμαι μαζί με τον Χριστό και νιώθω πολύ ωραία”. Αυτό να ξέρετε ότι ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μου έκανε μετά τον θάνατό του», ανέφερε.

Η ίδια τόνισε πως ο Γιάννης παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς στη ζωή της, χαρακτηρίζοντάς τον «άγγελο», «οδηγό» και «δάσκαλό» της. «Είμαι σίγουρη ότι θα συναντηθούμε και θα με περιμένει», είπε με συγκίνηση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bella Kydonaki (@bella.kydonaki)

Ο γιος της Μπέλλας Κυδωνάκη έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2012. Είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και νοσηλεύτηκε για περίπου έξι μήνες, ενώ παρά τα σημάδια βελτίωσης, υπέστη ξαφνική ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του και κατέληξε. Χρόνια μετά, η μητέρα του συνεχίζει να κρατά ζωντανή τη μνήμη του, μετατρέποντας τον πόνο της απώλειας σε δύναμη και αγάπη.

govastiletto.gr -Συγκλονίζει η Μπέλλα Κυδωνάκη για τον θάνατο του γιου της: «Ο πόνος δεν φεύγει ποτέ, απλώς διαφοροποιείται»