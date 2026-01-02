Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση έκανε η Ιωάννα Τούνη την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της, που έχει φύγει από τη ζωή.

Η γνωστή influencer μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα βίντεο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας ένα γράμμα που της είχε γράψει η μητέρα της πριν από χρόνια, με ευχές για τη νέα χρονιά.

Από τότε που εκείνη έφυγε, η Ιωάννα Τούνη έχει πλαστικοποιήσει το γράμμα και το τοποθετεί κάθε χρόνο στη νέα της ατζέντα, ώστε να το έχει πάντα μαζί της.

Όπως εξομολόγηθηκε συγκινημένη, το συγκεκριμένο σημείωμα αποτελεί για εκείνη μια πολύτιμη ανάμνηση και έναν τρόπο να νιώθει τη μητέρα της κοντά της.

«Είναι χαρμολύπη αυτό που νιώθω. Κάποιες φορές μου λείπει πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαβάζοντας τα λόγια αγάπης που της είχε γράψει.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με πολλούς χρήστες να στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης στην Ιωάννα Τούνη για την απώλειά της.

