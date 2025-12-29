Μια βαθιά ανθρώπινη και συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε η Βούλα Πατουλίδου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τον Ξενοφώντα Σκιτζή.

Η Χρυσή Ολυμπιονίκης μίλησε ανοιχτά για την απώλεια του συζύγου της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, αλλά και για τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς εκείνον, περιγράφοντας με λόγια καρδιάς το πένθος και το κενό που βιώνει.

«Νομίζω πως αυτά δεν ξεχνιούνται γιατί ήταν ένας καλός σύντροφος… Έχω ζήσει ένα θαύμα γιατί το πολύ μεγάλο πρόβλημα εμείς το αντιμετωπίσαμε το 2007 με την καρδιά. Απλά όταν μας πέτυχε και ο καρκίνος, εμείς μπορέσαμε να ξανασυστηθούμε, να συγχωρεθούμε, να αγαπηθούμε», είπε αρχικά εμφανώς συγκινημένη.

Η Βούλα Πατουλίδου μίλησε με σπάνια ειλικρίνεια για το πένθος, περιγράφοντάς το ως κάτι που δεν μπορεί πραγματικά να «διαχειριστεί» κανείς.

«Δύσκολα διαχειρίζεται το πένθος. Το πένθος… είναι απώλεια. Ξέρεις, είναι μη διαχειρίσιμο το μη αναστρέψιμο. Δηλαδή το ότι δεν θα τον ξαναδείς ποτέ, αυτό σε ζορίζει. Είναι μη διαχειρίσιμο», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις στιγμές της απουσίας, που είναι και οι πιο επώδυνες: «Υπάρχουν στιγμές που λες “πού είσαι;” και δεν απαντάς. Μου λείπεις. Ίσως ο χρόνος να μαλακώσει αυτό το πολύ έντονο των συναισθημάτων της φυγής, του κενού».

Αναφερόμενη στις φετινές γιορτές, η Βούλα Πατουλίδου παραδέχτηκε: «Δεν ξέρω, μου φαίνονται όλα τα “πρώτη φορά”… αυτό που άκουγα να λένε. Δηλαδή πρώτη φορά Αγίου Δημητρίου για μένα ήταν δράμα. Τώρα είναι τα Χριστούγεννα…», είπε με τρεμάμενη φωνή.

Και πρόσθεσε: «Εγώ συνήθως τα Χριστούγεννα, επειδή αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη γιορτή, που είναι φωτάκια, ξέρεις, λαμπυρίζουν όλα… Τώρα δεν ξέρω αν θα έχω το κουράγιο να στολίσω. Δεν θα είναι εύκολο, πάντως».

