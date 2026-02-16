Το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, οι Rainbow Mermaids βρέθηκαν στο «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, όπου μίλησαν για την πορεία τους, αλλά και για τη σχέση τους.

Το αγαπημένο δίδυμο, που έχει κάνει γνωστό το vidcast τους με πλήθος καλεσμένων, αποκάλυψε πώς ξεκίνησε η ιστορία τους: «Συναντηθήκαμε στα 10 μας ως συμμαθητές. Στα 18 μας ξεκινήσαμε να βγαίνουμε και τώρα μετράμε 20 χρόνια μαζί. Παντρευτήκαμε πριν από έναν χρόνο και συγκατοικούμε από τα πρώτα δύο χρόνια της σχέσης μας».

Οι Rainbow Mermaids περιέγραψαν με χιούμορ και ειλικρίνεια τη ζωή στο σπίτι: «Περνάμε δύσκολα με τις συνήθειες του καθενός. Εγώ είμαι οργανωτική με “κουτάκια” και ο σύζυγός μου ένα χαοτικό χάος. Έχουμε ένα κοινό τατουάζ που μοιάζει με κομμάτι παζλ και όταν ενώνεται συμβολίζει εμάς. Η αγάπη είναι η λύση σε όλα».

