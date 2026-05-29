Ο πρώην οδηγός της Formula 1 Ralf Schumacher ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό του Étienne Bousquet-Cassagne, κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στη σχέση τους.

Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε το ζευγάρι μέσα από κοινή ανάρτηση στα social media, όπου εμφανίζονται χαμογελαστοί να τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους.

Στο μήνυμά τους ανέφεραν πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι για τις θερμές ευχές που δέχθηκαν μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στο Saint-Tropez μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρουσία περίπου 110 καλεσμένων.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους θα βρίσκονται και η πρώην σύζυγος του Ralf Schumacher, η Cora Schumacher, καθώς και ο γιος τους David Schumacher.

Ο Ralf Schumacher, ο μικρότερος αδελφός του θρύλου της Formula 1 Michael Schumacher, είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του το τελευταίο διάστημα, λαμβάνοντας μεγάλη στήριξη από φίλους, θαυμαστές και ανθρώπους του χώρου του μηχανοκίνητου αθλητισμού.