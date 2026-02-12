Ο Ραλφ Σουμάχερ ανακοίνωσε ότι αρραβωνιάστηκε και πρόκειται να παντρευτεί με τον επί χρόνια σύντροφό του, Ετιέν Μπουσκέ-Κασάν.

Ο πρώην οδηγός της Formula 1, 50 ετών, και ο αρραβωνιαστικός του ανακοίνωσαν τα νέα με κοινή ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη 10/2. Η δημοσίευση περιλαμβάνει μια φωτογραφία του ζευγαριού να χαμογελά και να ποζάρει καθώς χτυπούν τα ποτήρια τους, και μια δήλωση.

Η δήλωση, που δημοσιεύτηκε τόσο στα γερμανικά, όσο και στα αγγλικά, αναφέρει: «Είμαστε χαρούμενοι που επιβεβαιώνουμε ότι ο Ραλφ Σουμάχερ και ο σύντροφός του Ετιέν Μπουσκέ-Κασάν θα παντρευτούν. Και οι δύο είναι ενθουσιασμένοι από τα πολλά ευγενικά συγχαρητήρια που έχουν λάβει.

Ο Ραλφ και ο Ετιέν δεν θα σχολιάσουν περαιτέρω προσωπικές λεπτομέρειες και ζητούν ευγενικά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Ο Ραλφ Σουμάχερ, μικρότερος αδερφός του σταρ της F1 Μίχαελ Σουμάχερ, αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος και έκανε γνωστή τη σχέση του με τον Ετιέν Μπουσκέ-Κασάν, σε δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον Ιούλιο του 2024.