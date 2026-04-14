Ραλλία Χρηστίδου: «Πυρά» για τον Κώστα Μπακογιάννη – «Τέτοιες εικόνες δεν μας εκφράζουν!»

Ένα πασχαλινό στιγμιότυπο στάθηκε αρκετό για να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και να πυροδοτήσει διαδικτυακή σύγκρουση. Η Ραλλία Χρηστίδου άσκησε δημόσια κριτική στον Κώστα Μπακογιάννη, με αφορμή μια φωτογραφία του από το πασχαλινό τραπέζι, όπου εμφανίζεται δίπλα σε αρνί στη σούβλα.

Η ανεξάρτητη βουλευτής, που έχει συμπορευθεί πολιτικά με το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, επέλεξε να τοποθετηθεί με αιχμηρό τρόπο.

Στην ανάρτησή της σημείωσε: «Το θέμα δεν είναι τι επιλέγει να καταναλώνει ένα πολιτικό πρόσωπο στην ιδιωτική του ζωή. Το θέμα είναι τι και με ποιον τρόπο επιλέγει να το προβάλλει δημόσια.

Όταν το κεντρικό θέαμα μιας εορταστικής δημόσιας ανάρτησης είναι το σώμα ενός ζώου εκτεθειμένο σε πρώτο πλάνο δεν πρόκειται για τιμή στην εθνική παράδοση αλλά περισσότερο για μια αισθητική και πολιτισμική επιλογή που μάλλον παραπέμπει σε μια παρωχημένη, παλαιοκομματική και οπισθοδρομική κουλτούρα κυριαρχίας. Η σκληρότητα αυτής της εικόνας δεν αποτελεί ούτε δείκτη σεβασμού ούτε μέτρου αλλά ούτε και κοινωνικής προόδου. Μάλλον το αντίθετο. Γι’ αυτό τέτοιες εικόνες δεν μας εκφράζουν».

