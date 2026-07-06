Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της έζησε η Αουρόρα Ραμαζότι, η οποία παντρεύτηκε τον επί χρόνια σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, Γκοφρέντο Τσέρτσα, σε μια ρομαντική τελετή στη Σικελία.

Η 29χρονη κόρη του διάσημου Ιταλού τραγουδιστή Έρος Ραμαζότι και της παρουσιάστριας Μισέλ Χούνζικερ αντάλλαξε όρκους αγάπης έχοντας στο πλευρό της συγγενείς και στενούς φίλους.

Το ζευγάρι είχε ήδη επισημοποιήσει τη σχέση του με πολιτικό γάμο στις 3 Ιουλίου, στο Militello in Val di Catania, ενώ μία ημέρα αργότερα ακολούθησε η γαμήλια τελετή και η δεξίωση σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στη Σικελία.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Έρος Ραμαζότι συνόδευσε την κόρη του μέχρι τον γαμπρό.

Ο αγαπημένος Ιταλός καλλιτέχνης δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, με τις φωτογραφίες από την τελετή να τον δείχνουν δακρυσμένο καθώς παρέδιδε την Αουρόρα στον άνθρωπο με τον οποίο επέλεξε να μοιραστεί τη ζωή της.

Οι εικόνες από τον γάμο αποτυπώνουν τη συναισθηματική φόρτιση της ημέρας, με τον Έρος Ραμαζότι να βιώνει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της προσωπικής του ζωής, όχι ως διεθνής σταρ, αλλά ως ένας περήφανος πατέρας που βλέπει την κόρη του να ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.