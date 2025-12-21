Η κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δεν Γίνεται» συνάντησε την Ραμόνα Βλαντή, η οποία εξέφρασε στις δηλώσεις της το θαυμασμό της για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά απέφυγε να πάρει θέση για τις καταγγελίες εις βάρος του για ασέλγεια, τονίζοντας ότι είναι θέμα της Δικαιοσύνης.

Η Ραμόνα Βλαντή τόνισε κατηγορηματικά: «Σαν καλλιτέχνης, μου αρέσουν όλα τα τραγούδια του, μου αρέσει η τρέλα του. Επειδή έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, εγώ δεν το βρίσκω σωστό να το συζητάμε και ο καθένας να λέει την άποψή του».

Η πρώτη νικήτρια του My Style Rocks ανέφερε: «Τόση ομορφιά και τόση λάμψη που έχει αυτός ο χώρος, άλλη τόση κακία και βρωμιά έχει. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είμαι πολλά χρόνια και ξέρω πολλά πράγματα. Για αυτό και δεν κάνω παρέες. Κάνω παρέες με κάποιους συγκεκριμένους που είναι σχεδιαστές και τα λοιπά, που έχουν τρομερή παιδεία αλλά και πολύ καλοσύνη μέσα τους.

Για την οντότητα, για τον άνθρωπο, για το σύνολο Ραμόνα, για τον χαρακτήρα μου, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Πουθενά δεν μπορείς να με εκβιάσεις εμένα και το έχω αποδείξει αυτό».

Η Ραμόνα Βλαντή κατέληξε: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν από όλους αυτούς, με το παρελθόν που έχουν, με τον χαρακτήρα που έχουν, να μιλήσουν για τον δικό μου χαρακτήρα. Γιατί έχουν πολύ λερωμένη τη φωλιά τους και εγώ δεν το επιτρέπω αυτό».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δε σκοπεύει να μείνει με τα χέρια σταυρωμένα. Γι’ αυτό και την Τετάρτη 24/12 πρόκειται να βρεθεί στην πρώην Σχολή Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει μήνυση κατά του 21χρονου τραγουδιστή, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς του τελευταίου.

