Την εμφάνιση της Cinderella στην πρεμιέρα του J2US σχολίασε η Ραμόνα Βλαντή, εκφράζοντας ανοιχτά τη διαφωνία της με τη στιλιστική της επιλογή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks ανέφερε πως την προβληματίζει ο τρόπος με τον οποίο προβάλλονται νεαρές γυναίκες στα social media και στην τηλεόραση, ειδικά όταν η εικόνα τους είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική.

«Τελικά δεν είδα ντυμένη την Modern Cinderella. Δεν θέλω να βλέπω κοριτσάκια που εκτίθενται και στο Instagram να είναι τσίτσιδες. Είναι κάτι που με απασχολεί, γιατί έχω δύο κόρες και με προβληματίζει αυτό το “ρεύμα”. Να την κρατήσουμε στα social. Δεν είπε κανένας να μη κάνει social, αλλά δεν είναι όλα για όλους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Cinderella, που έγινε γνωστή μέσα από το Instagram και το TikTok, έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο παρουσιάζοντας το backstage του J2US μαζί με τον Τρύφωνα Σαμαρά.

Για την πρεμιέρα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, επέλεξε ένα μαύρο μίνι φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και ανοιχτή πλάτη, μια επιλογή που συζητήθηκε έντονα.

