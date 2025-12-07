Η κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» συνάντησε την Ραμόνα Βλαντή σε βραδινή της έξοδο, με την πρώην παίκτρια του My Style Rocks να ρίχνει ξανά τα «βέλη» της εις βάρος της Βίκυς Καγιά.

Η Ραμόνα Βλαντή απάντησε: «Θα μου άρεσε να δω στην τηλεόραση κάτι καινούργιο. Η Βίκυ όπως λέτε όλοι σας λείπει από την τηλεόραση. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με κανέναν. Εγώ αυτό που λέω μόνο είναι ότι δεν είναι fashion expert και top model στο εξωτερικό. Μιλάω με γεγονότα. Δεν έχει κάνει την καριέρα της Βίκυς Κουλιανού».

Επίσης, η Ραμόνα Βλαντή σχολίασε: «Την έχετε φάει την Κίμπερλι! Είναι ξεπερασμένο το στυλ της, να αλλάξει την ομάδα της».

