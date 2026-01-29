Η Ράνια Καρατζαφέρη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», λίγες ημέρες μετά το θάνατο του πρώην συζύγου της, Σπύρου Καρατζαφέρη.

Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε για την απώλειά του, τη γνωριμία και τη σχέση τους και συγκίνησε με τα λόγια της.

«Πέθανε ένα κομμάτι μου με τον θάνατο του Σπύρου. Πολύ σπουδαίο. Και σημαντικό και είμαι ευγνώμων που έζησα αυτά τα χρόνια, τα έξι, δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήμουν στη ζωή του μία σχέση που ήταν πάρα πολύ έντονη σε όλα τα επίπεδα. Και φυσικά, νομίζω ήμασταν και το πρώτο ζευγάρι που γράψαμε και μια μικρή τηλεοπτική ιστορία μαζί.

Ερωτευτήκαμε μέσα στα δημοσιογραφικά γραφεία. Και εξελίχθηκε, γιατί εκτός από την προσωπική σχέση και χημεία που είχαμε, αυτό μας βοήθησε και στη δουλειά, γιατί είχαμε το ίδιο πάθος και την ίδια τρέλα για το ρεπορτάζ», ανέφερε αρχικά η Ράνια Καρατζαφέρη.

«Η πρόταση γάμου δεν έγινε παραδοσιακά. Μου είπε κάποια στιγμή ότι μόλις βγει το διαζύγιό σου, θα παντρευτούμε την επόμενη μέρα. Και του λέω κι εγώ, εντάξει. Και όντως έτσι έγινε. Μετά από τρεις μέρες παντρευτήκαμε.

Τα πάντα θυμάμαι. Ειδικά απ’ το άκουσμα του θανάτου του, δεν έχουν σταματήσει να περνούν αναμνήσεις απ’ το μυαλό μου. Κάθε μέρα θυμάμαι και κάτι καινούργιο. Έχω πάρα πολλά πράγματα να θυμάμαι από τον Σπύρο. Ο Σπύρος με εκτιμούσε σαν δημοσιογράφο. Μου έδωσε τον χώρο να δείξω τι μπορώ να κάνω, γιατί πίστευε σε μένα. Για τον λόγο αυτό μου ζήτησε να φέρω το επώνυμό του. Οπότε, αυτή την τεράστια τιμή, εγώ πώς να τη διαχειριστώ; Θα τον χαρακτήριζα με τις λέξεις: Άρχοντας. Κύριος. Δυναμικός πολύ, δεν έπαιρνε χαμπάρι τίποτα. Υπερασπιζόταν το δίκιο. Υπήρξε δεινός ρεπόρτερ που έβγαλε πάρα πολλούς δημοσιογράφους», είπε συγκινημένη η πρώην σύζυγος του Σπύρου Καρατζαφέρη.

«Στους χωρισμούς, αυτοί οι μεγάλοι έρωτες γίνονται άβολοι μετά να έχεις επαφή με τον άλλον. Δεν το αντέχεις. Και γι’ αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις η επαφή κόβεται… μαχαίρι», κατέληξε η Ράνια Καρατζαφέρη.

govastiletto.gr – Κάηκε το σπίτι της Ράνιας Καρατζαφέρη από τα λαμπάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου!