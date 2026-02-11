Σε μια εξομολόγηση καρδιάς, η Ράνια Θρασκιά ανοίγει τα χαρτιά της στην Ανθή Σαλαγκούδη και το Klik.gr, μιλώντας ανοιχτά για τις προκλήσεις του χωρισμού και την καθημερινότητα με τα παιδιά της.

Η ίδια τόνισε πως η επικοινωνία με τα παιδιά της γίνεται πιο εύκολη, όσο μεγαλώνουν: «Ευτυχώς βοηθάει και η ηλικία των παιδιών. Την ίδια στιγμή βοηθάει και η συνεργασία των δύο γονέων, του μπαμπά τους και της δικής μου γιατί αυτό παίζει τεράστιο ρόλο. Είμαστε πάρα πολύ ενσυνείδητοι και συνεργαζόμαστε για τη γονεϊκότητα και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα ζωής, ίσως το μεγαλύτερο», είπε η Ράνια Θρασκιά.

Για το διάστημα του χωρισμού της, η Ράνια Θρασκιά ανέφερε πως θυμάται εκείνη την περίοδο πολύ έντονα, έχοντας πάντα σε προτεραιότητα τα παιδιά της.

«Έχω έναν πόνο, δεν θέλω να τον αγγίζω και να γυρίζω εκεί ακριβώς γιατί δεν αντέχεται. Αυτό που μπορώ να προσεγγίζω και αυτό που ζω, είναι μία λειτουργική οικογένεια με μία διαφορετική μορφή, με δύο γονείς παρόντες και διαθέσιμους, συναισθηματικά, πρακτικά, υλικά για τα παιδιά τους», είπε η Ράνια Θρασκιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΚΛΙΚ (@klik.gr)

Η Ράνια Θρασκιά και ο Ανδρέας Φωτόπουλος χώρισαν το 2018 μετά από εννέα χρόνια γάμου. Οι δυο τους απέκτησαν τους γιου τους, Διονύση και Κωστή, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στην εφηβεία.

govastiletto.gr – Ράνια Θρασκιά: Η προσωπική ζωή, τα παιδιά της και το ενδεχόμενο επιστροφής στη τηλεόραση