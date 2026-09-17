Αιχμηρή τοποθέτηση από τη Ράνια Τζίμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Η δημοσιογράφος έστρεψε τα βέλη της προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ζητώντας απαντήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας και τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο του Κολωνακίου.

Αρχικά δήλωσε: «Μα συγγνώμη, έτσι κι αλλιώς, αρκεί απλώς να γνωστοποιήσεις την ύπαρξη ή την κτήση, τέλος πάντων, ενός τέτοιου μηχανήματος όταν πρόκειται για ένα απλό παθολογικό ιατρείο; Όταν η ιατρική κοινότητα της χώρας έχει εξηγήσει ότι αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία και αυτά τα μηχανήματα πρέπει να λειτουργούν με ομάδα γιατρών από πάνω, εις εξ αυτών εντατικολόγος, άλλος πιθανώς αναισθησιολόγος, ομάδα γιατρών. Άρα, μήπως, θέλω να πω, υπάρχει και κενό νομικό; Γιατί δεν είναι λογικό αυτό που συζητάμε τώρα».

Και συνέχισε: «Τα έχουν ακούσει οι μισοί δημοσιογράφοι της χώρας από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Γιατί; Γιατί επιμέναμε οι δημοσιογράφοι ότι και εκείνοι που έχουν την ευθύνη να ελέγχουν τα ιατρεία πρέπει οι ίδιοι να ελεγχθούν. Θα γίνει. Η Δικαιοσύνη κινήθηκε και διέταξε, λοιπόν, κατεπείγουσα έρευνα για το γεγονός ότι οι γιατροί διαφήμιζαν τις θεραπείες τους σε συνέδρια, στο διαδίκτυο, από το 2023».

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