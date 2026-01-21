Η Ράνια Τζίμα πήρε σαφή θέση στο κεντρικό δελτίο του Mega κατά των δηλώσεων της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Θυμίζουμε πως η κα Καρυστιανού είχε πει μεταξύ άλλων: «Σέβομαι την ελεύθερη βούληση, είναι σημαντική και κατοχυρωμένη συνταγματικά. Είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θέλει να γίνει».

«Δεν με ανησυχεί το αν οι απόψεις της κυρίας Καρυστιανού μπορούν να δημιουργήσουν ρεύμα στην ελληνική κοινωνία ούτε αν υπάρχει κάποια επίθεση από ευρύτερα ακροδεξιά ιδεολογικά ρεύματα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία» ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος στο κεντρικό δελτίο.

«Καμία γυναίκα σε αυτή τη χώρα δεν θα συζητήσει ούτε την ασφάλειά της ούτε την αυτοδιάθεσή της με καμία πλειοψηφία και κυρίως με καμία μειοψηφία», τόνισε η Ράνια Τζίμα.

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη συζήτηση «δεν μπορεί να ανοίξει», καθώς πρόκειται για ένα κεκτημένο δικαίωμα για τις γυναίκες στην Ελλάδα.

Κλείνοντας, η Ράνια Τζίμα σχολίασε και τον τρόπο που η Μαρία Καρυστιανού αντέδρασε, ρίχνοντας ευθύνες στους δημοσιογράφους για τις ερωτήσεις που της έγιναν: «Καλό είναι η κυρία Καρυστιανού να μην ακολουθήσει την πεπατημένη των υπόλοιπων πολιτικών τόσο γρήγορα. Τη βλέπω επιθετική με τους δημοσιογράφους. Δεν υπάρχουν λάθος ερωτήσεις, υπάρχουν λάθος απαντήσεις».

