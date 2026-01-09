Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την ένταση της επικαιρότητας, η Ράνια Τζίμα γιόρτασε τα γενέθλιά της το απόγευμα της Πέμπτης.

Η “σιδηρά κυρία” της ενημέρωσης του Mega άφησε για λίγο το πλατό των ειδήσεων για να απολαύσει την οικογενειακή θαλπωρή στο πλευρό του Γαβριήλ Σακελλαρίδη και της κόρης τους, μοιράζοντας μάλιστα ένα σπάνιο και τρυφερό στιγμιότυπο με τους ακολούθους της στο Instagram.

Στην εικόνα τη βλέπουμε χαμογελαστή να κρατάει την τούρτα γενεθλίων της, έχοντας στο πλευρό της τους αγαπημένους της.

«Προσπαθώ να είμαι μια μαμά πρωτίστως τρυφερή και μετά οτιδήποτε άλλο. Θέλω να ξέρει ότι σε μένα θα βρίσκει πάντα μια αγκαλιά ανοιχτή και άνευ όρων.

Ότι εκεί είναι το καταφύγιό της ό,τι κι αν συμβεί. Να μπορώ να της προσφέρω την ηρεμία και την πληρότητα που μόνο η αγκαλιά της μάνας μας δίνει. Να γνωρίζει ότι την αγαπάμε γιατί υπάρχει, όχι γιατί είναι καλή και όμορφη. Φροντίζω επίσης να είμαι προνοητική, να κάνω, όσο μπορώ, το μέλλον λίγο πιο βατό. Αυστηρή πάντως δεν με λες» είχε δηλώσει τον περασμένο Οκτώβριο στο περιοδικό Vita για τη μητρότητα.

Θυμίζουμε, ότι η Ράνια Τζίμα και ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς είναι παντρεμένοι από το 2016.

govastiletto.gr -Η Ράνια Τζίμα «δικάζει» τον Γιάνη Βαρουφάκη για τις δηλώσεις περί ναρκωτικών – «Μεγάλη ελαφρότητα βλέπω, δεν ξέρω»