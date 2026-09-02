Η Ράνια Τζίμα υποδέχτηκε τη νέα τηλεοπτική σεζόν με ανανεωμένη εμφάνιση, επιλέγοντας μια αλλαγή που συνδυάζει νέο χρώμα και ένα από τα πιο δημοφιλή κουρέματα των τελευταίων ετών.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια υιοθέτησε έναν πιο ζεστό καστανόξανθο τόνο, ενώ ανανέωσε το κούρεμά της με το butterfly cut. Τα έντονα layers και τα διαφορετικά μήκη πλαισιώνουν το πρόσωπο και χαρίζουν στα μαλλιά περισσότερο όγκο, κίνηση και ένα ανάλαφρο αποτέλεσμα.

Τα πιο κοντά layers ξεκινούν γύρω από το πρόσωπο και σταδιακά γίνονται μακρύτερα, δημιουργώντας ένα αέρινο και θηλυκό αποτέλεσμα.

Η Ράνια Τζίμα επέστρεψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA στις 31 Αυγούστου, ενώ τη φετινή σεζόν έχει και ραδιοφωνική παρουσία στο MEGA News 104,6, στο πλευρό του Γιώργου Παπαχρήστου.

Με το νέο της look, φαίνεται πως έκανε το απαραίτητο restart για το ξεκίνημα της νέας τηλεοπτικής περιόδου.

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