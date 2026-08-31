Μια νέα επαγγελματική σελίδα άνοιξε για τη Ράνια Τζίμα, η οποία το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου έκανε το πρώτο της βήμα στο ραδιόφωνο.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA βρέθηκε για πρώτη φορά πίσω από το μικρόφωνο του νέου MEGA NEWS 104,6, που ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του.

Στις 13:00 ακριβώς καλησπέρισε τους ακροατές, έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Παπαχρήστο.

Οι δύο δημοσιογράφοι αναλαμβάνουν καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, τη ραδιοφωνική ζώνη 13:00-14:00, σχολιάζοντας και αναλύοντας την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Η πρώτη της φορά στο ραδιόφωνο

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της εκπομπής, η Ράνια Τζίμα θέλησε να μοιραστεί με το κοινό το άγχος που ένιωθε μπροστά σε αυτή τη νέα πρόκληση, αντιμετωπίζοντας την πρωτόγνωρη εμπειρία με χιούμορ.

«Ευελπιστούμε στην παρέα σας, να γίνετε συνοδοιπόροι μας. Θέλουμε την κατανόησή σας, σας άφησαν οι καλές μας συναδέλφισσες με Σώτη Βολάνη κι εμείς σας βάλαμε μέσα με Dire Straits. Ο σταθμός μας είναι… πολυτασικός», ανέφερε χαρακτηριστικά στην έναρξη.

Παρότι μετρά δύο δεκαετίες παρουσίας στον χώρο της δημοσιογραφίας, η ίδια παραδέχτηκε πως η πρώτη της επαφή με το ραδιόφωνο της προκάλεσε έντονη αμηχανία.

«Εγώ θέλω την κατανόησή σας, γιατί κάνω 20 χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά πρώτη φορά κάνω ραδιόφωνο, έχω πάρα πολύ άγχος. Το ραδιόφωνο είναι μια χαρά, εγώ δεν ξέρω πώς θα είμαι στο ραδιόφωνο», είπε με χιούμορ.

Μάλιστα, συνέχισε αστειευόμενη για το πώς θα αντιδράσει αν το άγχος της γίνει έντονο κατά τη διάρκεια της εκπομπής: «Αν δεν αισθανθώ πολύ καλά, θα γείρω στον ώμο του Γιώργου ή θα σηκωθώ και θα πάθουν σοκ οι ηχολήπτες», ανέφερε η Ράνια Τζίμα, δίνοντας από την πρώτη κιόλας εκπομπή έναν πιο προσωπικό και αυθόρμητο τόνο στη νέα της ραδιοφωνική παρουσία.

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