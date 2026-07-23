Παρελθόν αποτελεί πλέον το ισχυρό κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες. Σχολιάζοντας την αλλαγή του καιρού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου, η Ράνια Τζίμα εξέφρασε την ανακούφιση, αλλά παράλληλα και τον προβληματισμό που διακατέχει μεγάλη μερίδα των πολιτών.

«Ήταν, μάλλον ήταν η κορύφωση του καύσωνα… Πες μας ότι πέρασαν τα δύσκολα», είπε η παρουσιάστρια απευθυνόμενη στον Γιάννη Καλλιάνο.

Ο μετεωρολόγος του Mega καθησύχασε τόσο τη Ράνια Τζίμα όσο και τους τηλεθεατές, απαντώντας πως «ναι, πέρασαν τα δύσκολα», εξηγώντας ότι από την επόμενη ημέρα η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά.

Στη συνέχεια, προειδοποίησε ότι την Παρασκευή αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

govastiletto.gr -Η Ράνια Τζίμα υποκλίθηκε στη Μάρω Κοντού μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega