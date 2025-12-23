Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα αγροτικά μπλόκα, τα οποία απειλούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των εκδρομέων τα Χριστούγεννα του 2025. Ο Γιάννης Πρετεντέρης, σχολιάζοντας την κατάσταση στον “αέρα”, πρότεινε μια προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων.

«Για να μην είναι συνεργοί στην Κυβέρνηση και τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μαζεύουν τα τρακτέρ να φύγουν, να περάσουν οι άνθρωποι και στις 3 Ιανουαρίου που τελειώνουν οι γιορτές, τα ξαναφέρνουν πίσω. Ποιο είναι το πρόβλημα; Ποιο είναι το θέμα τους; Υπάρχει και μια άλλη σκέψη, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να γίνονται έργα σε έναν δρόμο.

Ρωτάω, γιατί αυτοί που θέλουν να διευκολύνουν τον κόσμο δεν παίρνουν τα τρακτέρ και στις 3 Ιανουαρίου που θα τελειώσουν οι γιορτές να τα ξαναφέρουν πίσω;», είπε ο Γιάννης Πρετεντέρης, όσο η Ράνια Τζίμα περίμενε on air να ολοκληρώσει τον σχολιασμό του για να παραθέσει την πρότασή της.

«Υπάρχει λόγος που δε μ’ αφήνεις να το πω; Να το πω λοιπόν τότε…» είπε η Ράνια Τζίμα διακόπτοντας τον Γιάννη Πρετεντέρη.

«Πάντως, αυτή η ειρωνεία τώρα δε βοηθάει. Όχι, δεν είμαι τροχονόμος, αλλά έχω δει πολλές φορές τον δρόμο μπροστά μου να κλείνει. Και να κλείνει ωραία, συντεταγμένα, με κώνους και να κατευθυνόμαστε σε έναν δρόμο», συμπλήρωσε η Ράνια Τζίμα.

govastiletto.gr -Η Ράνια Τζίμα όπως δεν την έχετε ξαναδεί: Λαμπαδηδρόμος στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας