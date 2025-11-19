Ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή επιβλήθηκε στον Στάθη Παναγιωτόπουλο, έπειτα από τη δεύτερη δίκη που αφορούσε τη δημοσιοποίηση προσωπικών στιγμών της πρώην συντρόφου του (revenge porn). Η απόφαση εκδόθηκε το πρωί της Τρίτης 18 Νοεμβρίου και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Με αφορμή τις δικαστικές εξελίξεις, η δημοσιογράφος Ράνια Τζίμα ξέσπασε στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA. Η παρουσιάστρια εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με την επιβολή αναστολής και την παροχή ελαφρυντικών στον κατηγορούμενο, τονίζοντας με οργή πως τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητες.

«Μιλάμε για τρεις γυναίκες, με την ίδια καταγγελία, στις δύο υποθέσεις από αυτές, έχει καταδικαστεί, και παρ’ όλα αυτά του δίνετε διαρκώς αναστολή και του δόθηκε και ελαφρυντικό. Δηλαδή, στις πόσες περιπτώσεις αυτός ο άνθρωπος θα έχει κάποια βαρύτερη επίπτωση; Πόσες γυναίκες πρέπει να εκβιάσει; Θα δείχνει τις στιγμές των γυναικών στο διαδίκτυο και μετά θα λέει “με συγχωρείτε, έκανα λάθος” και θα πηγαίνει παρακάτω;», είπε η Ράνια Τζίμα.

