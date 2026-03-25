Οι 18 μήνες προετοιμασίας για τη νέα δικαστική αίθουσα αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, καθώς η πρεμιέρα της συνοδεύτηκε από εικόνες απόλυτου χάους. Παρά τις διαβεβαιώσεις για ετοιμότητα, η πραγματικότητα αποκάλυψε σοβαρές λειτουργικές αστοχίες.

Τεχνικά προβλήματα, δικηγόροι που δεν είχαν που να κάτσουν, συγγενείς και επιζώντες όρθιοι, ενάγοντες και εναγόμενοι ο ένας δίπλα στον άλλο, πρόσωπο με πρόσωπο.

«Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε μία δίκη και να καθόμαστε αγκαλιά με τους κατηγορούμενους, δεν γίνεται, πώς να σας το πω, είναι απαίσιο», είπε ο πατέρας θύματος, Χρήστος Βλάχος.

Η Ράνια Τζίμα επανήλθε με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο για την εικόνα της δίκης των Τεμπών στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

«Πραγματικά μετά το χθεσινό, δεν έχω βρει ούτε έναν που να μπορεί να βρει μια γραμμή σοβαρής υπεράσπισης αυτής της εικόνας. Ούτε έναν, ούτε συνάδελφο δημοσιογράφο, ούτε πολιτικό πρόσωπο. Η κυβέρνηση παρόλα αυτά και το Υπουργείο Δικαιοσύνης λένε ότι για όλα έφταιγε η ταξιθεσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος του Mega, μάλιστα, υπογράμμισε τον προβληματισμό για την ανάγκη παρέμβασης ανώτατων θεσμών για βασικά οργανωτικά ζητήματα. «Μα φτάσαμε σε σημείο να χρειαζόμαστε τον Άρειο Πάγο για να κάνει αυτές τις διευθετήσεις; Αυτό είναι από μόνο του προβληματικό», είπε.

Με μία πολύ σκληρή ανακοίνωση ο Άρειος Πάγος τόνισε ότι η Δικαιοσύνη είναι υπεράνω όλων.

«Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα ‘’αγανακτισμένων δήθεν πολιτών’’, που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση, μη όντες διάδικοι, οι οποίοι απειλούν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των δικαστών».

Με την έναρξη της δίκης, η διαδικασία φαίνεται να οδηγείται σε αδιέξοδο, με συγγενείς θυμάτων αλλά και δικηγόρους να ζητούν αλλαγή αίθουσας.

