Η Ράνια Τζίμα μίλησε για τον απαιτητικό ρόλο της παρουσίασης κεντρικού δελτίου ειδήσεων, αλλά και για τις αλλαγές που σημειώνονται στον τηλεοπτικό χώρο.

Όπως ανέφερε, η θέση της παρουσιάστριας σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων απαιτεί διαρκή εγρήγορση και αίσθημα ευθύνης, τονίζοντας πως πρόκειται για μια δουλειά με ένταση αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον.

«Το να είσαι παρουσιάστρια κεντρικού δελτίου είναι μια θέση ευθύνης. Είναι μια θέση που θέλει οξυμένα αντανακλαστικά κάθε δευτερόλεπτο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ράνια Τζίμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ μετά από πολυετή παρουσία στο κανάλι, εκφράζοντας τη βεβαιότητά της ότι τόσο εκείνη, όσο και ο Βασίλης Παπαδρόσος θα κάνουν με επιτυχία το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

Η Ράνια Τζίμα σημείωσε επίσης ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει μέχρι στιγμής, θα συνεχίσει κανονικά και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στο πόστο της.

