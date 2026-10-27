Την υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά την αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο» σχολίασε η Ράνια Τζίμα κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA τη Δευτέρα (26/10). Στο πλαίσιο της συζήτησης με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και την Ιωάννα Μάνδρου, η δημοσιογράφος στάθηκε στις φήμες που αιωρούνταν επί χρόνια γύρω από το θέμα, εκφράζοντας παράλληλα την εντονότερη ανησυχία της για τα φαινόμενα διαφθοράς που επαναλαμβάνονται.

«Πρώτα απ’ όλα να πω ο κόσμος το’χε τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι. Διότι μες στο Σαββατοκύριακο με όποιον άνθρωπο μιλούσες σου έλεγε: “Εντάξει, εμείς το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ακούσει αυτό πέντε χρόνια, έξι χρόνια, δέκα χρόνια”», ανέφερε αρχικά η Ράνια Τζίμα.

«Ξέρεις, το ακούς. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι αλήθεια όταν μια φήμη κυκλοφορεί στην πιάτσα. Αλλά όταν τώρα έρχεται και επιβεβαιώνεται η φήμη, λες καλά ρε παιδιά, τόσα χρόνια αυτή τη φήμη την είχα ακούσει εγώ, την είχαν ακούσει όλοι», σχολίασε από την πλευρά του Παύλος Τσίμας.

«Δεν μπήκε κανένας στη διαδικασία. Και τέλος πάντων, είναι για παρακάτω το πολιτικό σχόλιο γιατί είναι back to back οι υποθέσεις αυτές, γιατί έχουμε ζαλιστεί από τη διαφθορά», συνέχισε η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA.

«Πάντως εδώ πρόκειται για μία απάτη μαμούθ. Κατά πάσα πιθανότητα τα χρήματα που δεν έχει εισπράξει μέσα στα χρόνια το ελληνικό Δημόσιο ξεπερνούν τα εκατό εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται και για ένα δαιδαλώδες σύστημα που είχε στηθεί από τους επιτήδειους με εκατοντάδες εταιρείες», πρόσθεσε η Ράνια Τζίμα.

Δείτε το βίντεο

govastiletto.gr –Ράνια Τζίμα: Ευθείες αιχμές στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Μαζωνάκη