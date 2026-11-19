Την είδηση της τηλεοπτικής σεζόν αποτέλεσε η επίσημη ανακοίνωση, το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026, για τη μεταγραφή του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του στο MEGA. Λίγες ώρες αργότερα, η Ράνια Τζίμα υποδέχθηκε τους «Ράδιο Αρβύλα» και τις τρεις εκπομπές τους στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού.

Λίγο πριν την προβολή του σχετικού ρεπορτάζ, η anchorwoman του Μεγάλου Καναλιού έκανε μια θερμή αναφορά στη νέα προσθήκη του προγράμματος, αποτυπώνοντας το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί στη Συγγρού. Με το γνώριμο, άμεσο ύφος της, καλωσόρισε τον Αντώνη Κανάκη και τους συνεργάτες του στη νέα τους τηλεοπτική στέγη, υπογραμμίζοντας πως μέσα από τη συχνότητα του MEGA «θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα».

Το καλωσόρισμα της Ράνιας Τζίμα στους «Ράδιο Αρβύλα»

«Το MEGA με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αντώνη Κανάκη και την Tony Productions. Το εμβληματικό Ράδιο Αρβύλα, που φέτος θα γιορτάσει την 20η σεζόν του, το μοναδικό Βινύλιο αλλά και οι Boomers έρχονται σύντομα στο MEGA», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Ο Αντώνης Κανάκης, παρουσιαστής και δημιουργός εκπομπών που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία, μαζί με τους μοναδικούς συνεργάτες τους, Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους “Κωστάκη” και “Πασοκτζή” θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα μέσα από τη συχνότητα του MEGA», συμπλήρωσε η Ράνια Τζίμα.

Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για τους «Ράδιο Αρβύλα»

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Το MEGA με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΝΑΚΗ και την TONY PRODUCTIONS.

Καλωσορίζουμε αυτήν την τόσο ξεχωριστή και διαχρονική προσωπικότητα της τηλεόρασης και όχι μόνο. Δημιουργός και παρουσιαστής εκπομπών που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και έχουν καταφέρει να χτίσουν μία σπάνια σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ μαζί με τους μοναδικούς συνεργάτες του, ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΒΕΤΑ και ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΟΥΣΗ, αλλά και τους «Κωστάκη», «Πασοκτζή», θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από τη συχνότητα του MEGA για τα επόμενα τρία χρόνια και όπως και οι δύο πλευρές ελπίζουν, για πολλά περισσότερα.

Σύντομα λοιπόν, το εμβληματικό ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ που φέτος θα γιορτάσει την 20η σεζόν του, το μοναδικό ΒΙΝΥΛΙΟ, αλλά και οι BOOMERS, έρχονται στο MEGA.

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