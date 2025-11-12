Μπορεί οι θαυμαστές της σειράς «Emily in Paris» να περιμένουν την 5η σεζόν, η οποία έρχεται στην πλατφόρμα του Netflix στις 18 Δεκεμβρίου, η πρωταγωνίστρια όμως, Lily Collins βρίσκεται στην πλατεία Μερκούρη στα Πετράλωνα.

Η ηθοποιός βρέθηκε στα όμορφα Πετράλωνα με σκοπό να πραγματοποιήσει φωτογράφιση και γύρισμα για γερμανικό περιοδικό η οποία θα λάβει χώρο σε μαγαζί εστίασης.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Και όσο εκείνη φωτογραφιζόταν, ο δρόμος γέμισε με κόσμο. Όπως είναι φυσικό, οι δρόμοι στο εν λόγω σημείο της περιοχής, είναι κλειστοί.