Η Έλενα Παπαρίζου εμφανίζεται αυτό το διάστημα στο πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, παρουσιάζοντας το εντυπωσιακό σόου με τίτλο «The Velvet Night», το οποίο συνδυάζει στοιχεία μιούζικαλ και καμπαρέ.

Δύο ξεχωριστές παρουσίες της ελληνικής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ταξίδι γεμάτο χιούμορ, μουσική και λάμψη.

Ο Τάκης Ζαχαράτος, με το μοναδικό του ταλέντο και τη σκηνική του ενέργεια, συναντά την Έλενα Παπαρίζου, σε μια παράσταση που ξεχωρίζει.

Η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έδωσαν το παρών στο μαγαζί όπου εμφανίζονται οι δυο καλλιτέχνες και απόλαυσαν μια εντυπωσιακή βραδιά. Πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό μας φακό, παρέα με την Έλενα Παπαρίζου & τον Τάκη Ζαχαράτο.

Να θυμίσουμε ότι οι δυο τους είναι μαζί πάνω από 30 χρόνια κι έχουν αποκτήσει μία κόρη, τη Μαρία Παπακωνσταντίνου, η οποία είναι 29 ετών.

Πηγή: NDP Photo Agency

