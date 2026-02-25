Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Ρέα Τουτουνζή καλεσμένη στο vidcast του Παντελή Τουτουντζή. Το γνωστό μοντέλο άνοιξε την καρδιά της για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, μιλώντας ανοιχτά για τη μάχη με το αλκοόλ, την απώλεια του πατέρα της και τη λυτρωτική απόφαση να αναζητήσει βοήθεια μέσω της ψυχοθεραπείας.

Η Ρέα Τουτουνζή εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά: «Σταμάτησα το μόντελινγκ στα 39 μου και ήταν δική μου απόφαση. Απλά αποχώρησα. Στην επόμενη σελίδα η Ρέα ήταν στη φάση που αποφασίζει να δουλέψει και να βελτιώσει τον εαυτό της, για την Ρέα. Για πρώτη φορά δηλαδή, τότε, θέλω να κάνω πράγματα για την Ρέα, όχι για άλλους και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Σε άλλο σημείο της κουβέντας, η Ρέα Τουτουνζή αναφέρθηκε στον θάνατο του πατέρα της. «Έτσι ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία μου και έχω ξεκινήσει να μαθαίνω να βάζω τα όρια μου. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Στην ψυχοθεραπεία ”με πήγε” το γεγονός ότι έχασα τον μπαμπά μου. Έφυγε ο μπαμπάς μου από τη ζωή και ήταν ο τελευταίος μου συγγενής, από τους γονείς μου δηλαδή, που ήταν εν ζωή. Αυτό με ταρακούνησε πάρα πολύ, έμεινα μόνη μου και είναι μια συνειδητοποίηση που λες… ”τώρα, ποιος θα σε φροντίσει;”. Κανένας. Εσύ, εσένα».

Το πρώην μοντέλο παραδέχθηκε ότι η ντροπή και η δυσκολία εμπιστοσύνης την καθυστέρησαν να ζητήσει βοήθεια. «Αυτό με έβαλε σε σκέψεις να μπω στη διαδικασία να ξεκινήσω θεραπεία και ο λόγος που δεν ξεκινούσα ήταν γιατί ντρεπόμουν. Δεν μπορούσα να εμπιστευθώ ανθρώπους και αυτό ήταν σοβαρό. Έτσι με καθυστέρησα να πάω», εξομολογήθηκε και κατέληξε: «Χάνοντας τον πατέρα μου, όμως, αποφάσισα ότι έπρεπε να αλλάξω πολλά πράγματα στη ζωή μου και ένα από τα πολλά ήταν το ποτό. Ήταν η καθημερινότητά μου και αυτό δεν είναι καθόλου καλό».

