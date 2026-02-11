Απόψε πραγματοποιείται ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision.

Το Sing for Greece και οι πρώτοι 7 καλλιτέχνες παρουσίασαν τα τραγούδια τους στο stage.

Το πάνελ του «Real View» και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου σχολίασαν τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών που συμμετείχαν απόψε.

Η Δάφνη Καραβοκύρη είπε: «Akylas δαγκωτό», με την Έλενα Χριστοπούλου να συμπληρώνει: «Αξίζει πολύ που είναι ένα από τα φαβορί», ενώ η Ελίνα Παπίλα δήλωσε: «Το περίμενα πιο έντονο το τραγούδι».

Στην εμφάνιση της Evangelias, η Ελίνα Παπίλα σχολίασε: «Καταπληκτική η Evangelia» με την Χριστοπούλου να προσθέτει: «Τους ξεσήκωσε», ενώ όταν ρώτησε αν θα περάσει η τραγουδίστρια στον Εθνικό Τελικό, η Σοφία Μουτίδου δήλωσε: «Ούτε για τελικό, ούτε για Eurovision. Ωραίο, αλλά κάπως ήταν μίξη γνωστών πραγμάτων”.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου σχολίασε από πλευράς του: «Εγώ την Evangelia την λυπάμαι και θα σας πω τι εννοώ. Θέλει πάρα πολύ να πάει στη Eurovision, πέρσι βγήκε 2η πίσω απ’ τη Klavdia και νομίζω ούτε φέτος θα τα καταφέρει. Το κομμάτι κάτι έχει…και κάτι δεν έχει».