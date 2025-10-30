Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η πολυαναμενόμενη εκπομπή του OPEN, με τίτλο Real View, ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα και το κανάλι εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης, τις παρουσιάστριες και το καθημερινό πρόγραμμα στις 21:00.

Η πρεμιέρα της εκπομπής, που αποτελεί συμπαραγωγή με τη Barking Well Media, έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη την ίδια ώρα.

Τέσσερις γυναίκες με δυνατά προσωπικά βιώματα και ξεχωριστές πορείες στον χώρο τους – η Σοφία Μουτίδου, η Έλενα Χριστοπούλου, η Ελίνα Παπίλα και η Δάφνη Καραβοκύρη – συναντιούνται στο ίδιο πλατό για να συζητήσουν ανοιχτά, χωρίς ταμπού, τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία και την καθημερινότητά μας.

Στο Real View, οι παρουσιάστριες θίγουν «καυτά» ζητήματα, αναλύουν τις ειδήσεις και σχολιάζουν τα γεγονότα με θάρρος και χιούμορ, δημιουργώντας έναν διάλογο που συνδυάζει ευφυΐα και αυθεντικότητα. Το κοινό συμμετέχει ζωντανά από το στούντιο ή από το σπίτι, δίνοντας τον δικό του ρυθμό στη συζήτηση.

Παράλληλα, η εκπομπή φιλοξενεί καλεσμένους που έχουν απασχολήσει ή συνεχίζουν να απασχολούν την επικαιρότητα, προσφέροντας διαφορετικές και ανατρεπτικές οπτικές για τα θέματα της κοινωνίας, του lifestyle, της πολιτικής και της τηλεοπτικής πραγματικότητας.

Πηγή: opentv