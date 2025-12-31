Μια απρόσμενη fashion έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όταν ο Λάκης Γαβαλάς εμφανίστηκε και μετέτρεψε τον δρόμο σε πασαρέλα, στρώνοντας red carpet και βάζοντας την πόλη σε γιορτινό mood.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, fashion expert και κριτής του GNTM, επέστρεψε στην καρδιά της πρωτεύουσας και κάλεσε τον κόσμο να περπατήσει με αυτοπεποίθηση, σαν να βρίσκεται σε επίδειξη μόδας.

Περαστικοί, fashion lovers και «icons της διπλανής πόρτας» έγιναν μέρος ενός ξεχωριστού street fashion happening.

Μέσα από τη διαδικτυακή του εκπομπή «Κόκκινο Χαλί», ο Λάκης Γαβαλάς έδωσε styling συμβουλές και ιδέες για glamorous γιορτινές εμφανίσεις, προσεγγίζοντας τη μόδα με μια πιο προσιτή, street εκδοχή.

Η μόδα βγήκε στον δρόμο, η Αθήνα φόρεσε τα καλά της και το red carpet έγινε υπόθεση όλων.

