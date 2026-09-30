Με οικοδέσποινα τη Βίκυ Καγιά πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου η φιλανθρωπική εκδήλωση «Red Dress – Η Αλήθεια της Καρδιάς» στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, η λαμπερή βραδιά συνδύασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον χώρο της Ιατρικής με εκείνον της Μόδας. Πλήθος εκπροσώπων της εγχώριας showbiz έδωσε το «παρών», εντυπωσιάζοντας με κομψές επιλογές όπου κυριαρχούσε το συμβολικό κόκκινο χρώμα.

Στο πλαίσιο του εντυπωσιακού fashion show, παρουσιάστηκαν δημιουργίες 18 Ελλήνων σχεδιαστών, αναδεικνύοντας τη μόδα σε μέσο ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την υγεία της καρδιάς.

Η εκδήλωση «Red Dress – Η Αλήθεια της Καρδιάς» πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, μετατρέποντας για μία βραδιά τον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα ιδιαίτερο fashion σκηνικό με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Η φιλανθρωπική εκδήλωση είχε ως σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την καρδιαγγειακή υγεία των γυναικών, καθώς και την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Τα έσοδα της δημοπρασίας θα διατεθούν για την υποστήριξη προγραμμάτων ενημέρωσης και πρόληψης, καθώς και για την έρευνα των καρδιαγγειακών νοσημάτων στις γυναίκες.

govastiletto.gr -Έλενα Χριστοπούλου για Βίκυ Καγιά: «Είναι ωραίο να λέμε “έχω κάνει κι εγώ λάθη”»