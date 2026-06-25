Η Reese Witherspoon έκανε την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση με τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της, Oliver Haarmann, ποζάροντας μαζί στο φωτογραφικό φακό.

Η 50χρονη ηθοποιός βρέθηκε, το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου, στην πρεμιέρα της σειράς Elle στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό της τον Γερμανό επενδυτή, Oliver Haarmann και τον γιο της, Deacon Phillippe. Με τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η Reese Witherspoon επιβεβαίωσε ότι είναι σε σχέση με τον Oliver Haarmann, με τον οποίο είναι μαζί από το 2024.

Το ζευγάρι ήταν διαχυτικό κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ανταλλάσσοντας ματιές και κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Η ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση ένα ροζ δαντελένιο φόρεμα, ενώ ο σύντροφός της μπλε κοστούμι με ροζ γραβάτα.

Δείτε φωτογραφίες:

Η σχέση της Reese Witherspoon με τον Γερμανό δισεκατομμυριούχο, ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά το χωρισμό της από τον Jim Toth, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη για 12 χρόνια. Οι δυο τους ανακοίνωσαν το τέλος του γάμου τους το 2023, λίγο πριν από την 12η επέτειο του γάμου τους, ενώ λίγους μήνες αργότερα, οριστικοποιήθηκε και το διαζύγιό τους.

Η Reese Witherspoon είχε ζήσει ένα ακόμη πολυσυζητημένο χωρισμό στο παρελθόν, καθώς το 2006 χώρισε με τον τότε σύζυγό της, Ryan Phillippe, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, την Άβα και τον Ντίκον.

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