Το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας ανέβηκαν στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου Nox για να τιμήσουν τη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Οι δύο τραγουδιστές, οι οποίοι είχαν προσωπική σχέση με τη σπουδαία ερμηνεύτρια, δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους, αποχαιρετώντας τη φωνή που σφράγισε γενιές Ελλήνων.

Ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε με τρεμάμενη φωνή: «Σήμερα είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές, από τις πιο δύσκολες βραδιές μας. Απόψε αποχαιρετάμε τη μεγάλη μας Μαρινέλλα. Η Μαρινέλλα δεν ανήκει σε κανέναν μόνο…ανήκει σε όλους μας. Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας. Σήμερα της λέμε αντίο. Κι εμείς που ήμασταν πιο κοντά της, νιώθουμε ένα βάρος στην ψυχή μας».

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μάστορας πρόσθεσε: «Η Μαρινέλλα είχε πει κάποτε στον Αντώνη: “Να μη χαθείς ποτέ απ’ τη ζωή μου”. Κι έτσι ποτέ δεν θα χαθεί από τη δική μας».

Οι λόγοι τους ανέδειξαν τη μοναδική προσωπικότητα της ερμηνεύτριας και τον σεβασμό που ένιωθαν οι συνάδελφοί της.

Η σκηνή γέμισε συγκίνηση, καθώς οι δύο καλλιτέχνες μοιράστηκαν με το κοινό αναμνήσεις και συναισθήματα, αποδεικνύοντας ότι η Μαρινέλλα δεν υπήρξε μόνο μια θρυλική φωνή, αλλά και ένας άνθρωπος που άγγιξε τις ψυχές όσων την γνώρισαν.

Η βραδιά αυτή θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των θαυμαστών της και των καλλιτεχνών, ως μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές αποχαιρετισμού στην ελληνική μουσική σκηνή.

